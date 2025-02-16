منتخب الإمارات بطلاً لكأس العرب للرجبي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

توج منتخب الإمارات للرجال بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي في نسختها العاشرة التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع الاتحاد المصري بمدينة الإسكندرية واختتمت أمس.

وبحسب “وام”، نجح منتخب الإمارات في تحقيق الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 14-7 ليحصد كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حلّ المنتخب المغربي في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث بعد تغلبه على المنتخب الليبي 17-0 ليحصد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، أحرز منتخب الإمارات الميدالية البرونزية بفوزه على لبنان 27-7 في مباراة تحديد المركز الثالث، في حين فاز منتخب تونس بالذهبية بعد فوزه على نظيره المصري الذي حاز على الفضية بنتيجة 38-0، ليحقق أبطال الإمارات إنجازًا مميزًا بجمعهم بين ذهبية الرجال وبرونزية السيدات في البطولة التي شهدت مشاركة 16 منتخبًا، من بينها 10 منتخبات للرجال و6 للسيدات.

وعقب المباراة النهائية، قام قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، بتتويج الأبطال بحضور حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات العربية والشخصيات الرياضية.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة كان له الدور الأكبر في تحقيق هذه النجاحات وأكد أن المنتخب الوطني استعاد صدارته العربية، بينما واصل منتخب السيدات تميزه بصعوده إلى منصة التتويج ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في الاتحاد، والأجهزة الفنية والإدارية، واللاعبون واللاعبات.