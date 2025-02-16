نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البحريني (11): البحرين يستقبل الرفاع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، حيث يلتقي البحرين مع الرفاع الساعة 19:00، والخالدية مع سترة بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
المحرق × عالي 4-0
المالكية × الأهلي 1-1
الشباب × الرفاع الشرقي 1-1
النجمة × المنامة 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 26 نقطة
2- الخالدية: 21 نقطة
3- الشباب: 18 نقطة
4- المالكية: 17 نقطة
5- سترة:15 نقطة