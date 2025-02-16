الدوري البحريني (11): البحرين يستقبل الرفاع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، حيث يلتقي البحرين مع الرفاع الساعة 19:00، والخالدية مع سترة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

المحرق × عالي 4-0

المالكية × الأهلي 1-1

الشباب × الرفاع الشرقي 1-1

النجمة × المنامة 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- المحرق: 26 نقطة

2- الخالدية: 21 نقطة

3- الشباب: 18 نقطة

4- المالكية: 17 نقطة

5- سترة:15 نقطة