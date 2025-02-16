الدوري الاسكتلندي (26): جلاسكو رينجرز في ضيافة هارتس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلعب هارتس مع جلاسكو رينجرز الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت ميرين مع هيبرنيان الساعة 17:00.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

سيلتك × دندي يونايتد 3-0

كيلمارنوك × سانت جونستون 3-1

دندي × أبردين 1-2

ماذرويل × روس كاونتي 0-3

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 69 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 53 نقطة

3- أبردين: 38 نقطة

4- دندي يونايتد: 37 نقطة

5- هيبرنيان: 33 نقطة