نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (26): جلاسكو رينجرز في ضيافة هارتس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلعب هارتس مع جلاسكو رينجرز الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت ميرين مع هيبرنيان الساعة 17:00.
النتائج المسجلة في الجولة (26)
سيلتك × دندي يونايتد 3-0
كيلمارنوك × سانت جونستون 3-1
دندي × أبردين 1-2
ماذرويل × روس كاونتي 0-3
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 69 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 53 نقطة
3- أبردين: 38 نقطة
4- دندي يونايتد: 37 نقطة
5- هيبرنيان: 33 نقطة