طرق تخزين النعناع: حافظ على نضارته ونكهته لأطول فترة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:53 مساءً - النعناع من الأعشاب العطرية التي تفقد نضارتها بسرعة، لذلك من المهم تخزينه بطريقة صحيحة للحفاظ على نكهته وفوائده لأطول فترة ممكنة. إليك أفضل طرق تخزين النعناع:

1. تخزين النعناع في الثلاجة

الطريقة الأولى: ضع النعناع بشكل عمودي في وعاء زجاجي مملوء بالماء، ثم قم بتغطيته بكيس بلاستيكي بشكل فضفاض. هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على رطوبته.

الطريقة الثانية: لف أوراق النعناع في عدة طبقات من المناشف الورقية المبللة قليلًا، ثم ضعها داخل كيس بلاستيكي محكم الإغلاق قبل تخزينها في الثلاجة.

2. تجميد النعناع

طريقة مكعبات الثلج: افصل الأوراق عن السيقان، ثم ضعها في صينية مكعبات الثلج، واسكب فوقها الماء قبل وضعها في الفريزر. بمجرد أن تتجمد الأوراق، يمكنك استخدامها حسب الحاجة.

طريقة التجميد السريع: ضع الأوراق الطازجة في طبقة واحدة على صينية خبز أو صينية بسكويت في الفريزر. بعد بضع ساعات، انقل الأوراق المجمدة إلى كيس محكم الإغلاق.

3. تجفيف النعناع

طريقة الفرن: جفف الأوراق جيدًا للتخلص من الرطوبة، ثم افردها على صينية خبز وضعها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة فهرنهايت. افحص الأوراق كل 15 دقيقة حتى تصبح جافة ومقرمشة.

طريقة مجفف الطعام: استخدم مجفف الطعام الكهربائي وفقًا للتعليمات المرفقة به.

طريقة التجفيف بالهواء: اربط باقة من النعناع وعلقها رأسًا على عقب داخل كيس ورقي في مكان جيد التهوية حتى تجف تمامًا. بعد ذلك، يمكنك طحن الأوراق المجففة وتخزينها في وعاء محكم الإغلاق.

نصائح إضافية

اغسل النعناع بالماء البارد قبل تخزينه.

تخلص من أي أوراق تالفة أو ذابلة.

خزن النعناع بعيدًا عن الضوء والحرارة.