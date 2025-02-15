“الحوت الأحدب يبتلع شابًا ويلفظه مرة أخرى” يتصدر تريندات جوجل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:53 مساءً - في مشهد نادر الحدوث، ابتلع حوت أحدب ضخم شابًا كان يستقل قاربًا صغيرًا في باتاغونيا التشيلية، قبل أن يلفظه مرة أخرى بعد لحظات.

تفاصيل الحادث:

أدريان سيمانكاس كان يستقل قارب كاياك صغير في باهيا العجيلا بالقرب من منارة سان إيسيدرو في مضيق ماجلان.

الحوت الأحدب انقض على القارب وابتلع الشاب مع قاربه.

لحظات مرعبة عاشها الشاب قبل أن يلفظه الحوت.

الأب كان يلتقط مقطع فيديو لابنه، ليتحول هذا المقطع إلى تريند على جوجل.

تصريحات الشاب:

“اعتقدت لوهلة أنني ميت.. ظننت أنه أكلني، وأنه ابتلعني.”

“عندما رحت أطفو، كنت خائفًا من أن يحدث مكروها ما لوالدي أيضًا، أو ألا نصل إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو تنخفض حرارة جسمنا.”

عودة آمنة:

تمكن الشاب بعد بضع ثوانٍ في الماء من الوصول إلى قارب الكاياك الخاص بوالده، وعاد كلاهما إلى الشاطئ دون أن يصابا بأذى.