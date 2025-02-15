أتلتيكو مدريد يفشل باستغلال تعثر ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه سيلتا فيجو، مساء اليوم، في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

تقدم سيلتا فيجو أولاً عبر إياجو أسباس (د68) من علامة الجزاء، ثم عادل ألكسندر سورلوث (د81) النتيجة ل-أتلتيكو مدريد.

بهذه التعادل، يرفع أتلتيكو رصيده إلى 50 نقطة ليبقى في المركز الثاني ويفشل باستغلال تعثر ريال مدريد أمام أوساسونا، فيما أصبح رصيد سيلتا فيجو 29 نقطة في المركز 12.