جوارديولا يعلق على إصابة هالاند: كان يبتسم!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:56 مساءً - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الإصابة التي تعرض لها مهاجم فريقه، إيرلينج هالاند، أمام نيوكاسل، مساء اليوم.

وسقط هالاند مصاباً في الدقائق الأخيرة في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 4-0، واشتكى من بعض الآلام في الركبة، قبل أن يتم استبداله باللاعب ماتيوس نونيز.

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “عندما كان على الأرض، كان الجميع خائفين، لكنه نهض وكان يبتسم كما هو الحال دائماً”.

وأضاف: “لم أتحدث معه أو مع الأطباء، لم يأت الأطباء بأخبار سيئة، لذا آمل أن يكون بخير”.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً أن مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 3-2.