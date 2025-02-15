تورتة الفراولة: حلوى لذيذة ومنعشة مثالية لكل المناسبات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:56 مساءً - تورتة الفراولة هي حلوى كلاسيكية يحبها الجميع. فهي تجمع بين حلاوة الفراولة مع طعم الكيك الغني، مما يجعلها مثالية لأي مناسبة. في هذه الوصفة، سنعرض طريقة عمل تورتة الفراولة اللذيذة في المنزل بمكونات سهلة ومتاحة في مطبخك، وذلك على طريقة الشيف هند جمال.

المكونات:

للكيك:

1 وربع كوب دقيق

1 كوب سكر (حسب الرغبة)

1 كوب مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب ماء ساخن

لكريمة الفراولة:

1 كوب زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة

3 أكواب سكر بودرة

1 كوب مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب مربى فراولة

للتزيين:

1 كيلو فراولة طازجة، مقطعة إلى شرائح

طريقة التحضير:

الكيك:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهني قالبين دائريين.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

في وعاء منفصل، اخفقي الحليب والزيت والبيض والفانيليا.

ضيفي المزيج الرطب إلى المزيج الجاف واخلطي حتى يتجانس.

ضيفي الماء الساخن تدريجياً واخفقي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

قسمي الخليط بين القالبين واخبزيهما لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان نظيفًا عند إدخاله في المنتصف.

اتركي الكيك يبرد تمامًا في القوالب قبل إزالته.

كريمة الفراولة:

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمية.

ضيفي السكر البودرة تدريجياً، بالتناوب مع الحليب، واخفقي حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا.

ضيفي الكاكاو والفانيليا ومربى الفراولة واخفقي حتى يتجانس.

تجميع التورتة:

ضعي طبقة واحدة من الكيك على طبق التقديم.

وزعي نصف كريمة الفراولة بالتساوي على الوجه.

ضعي طبقة الكيك الثانية فوق الكريمة.

وزعي الكريمة المتبقية بالتساوي على الوجه.

زيني التورتة بشرائح الفراولة.

نصائح:

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي مكونات طازجة وعالية الجودة.

لا تخفقي الكيك أكثر من اللازم، لأن ذلك قد يجعله قاسياً.

اتركي الكيك يبرد تمامًا قبل تزيينه، لأن ذلك سيمنع الكريمة من الذوبان.

هذا ويمكنكِ تزيين التورتة بأي طريقة تفضلينها.

تورتة الفراولة هي حلوى لذيذة ومنعشة مثالية لأي مناسبة. جربيها اليوم واستمتعي بها مع عائلتك وأصدقائك.