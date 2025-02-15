أفكار لتزيين منزلك في رمضان: 7 خطوات لإضفاء لمسة رمضانية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:56 مساءً - شهر رمضان على الأبواب، وهو وقت مميز للاحتفال وإضفاء أجواء رمضانية مميزة على منازلنا. إليكِ 7 أفكار بسيطة وسهلة لتزيين منزلك في رمضان، وتحويله إلى مكان دافئ ومرحب بالعائلة والأصدقاء.

1. تزيين طاولة الطعام بأدوات مائدة فاخرة:

اجعلي وجبات الإفطار والسحور أكثر تميزًا باستخدام أدوات مائدة فاخرة. استخدمي أطباقًا أنيقة، وأكوابًا زجاجية ذات حواف ذهبية، ومفارش مائدة احتفالية. زيني الطاولة بالفواكه المجففة والحلويات الرمضانية الشهية.

2. تجديد المفروشات والأثاث:

قومي بتحديث ديكور منزلك بلمسات بسيطة. غيري أغطية الوسائد، أو أضيفي بعض اللمسات الفنية على الجدران. يمكنكِ أيضًا تجديد قطع الأثاث القديمة بطلاء جديد أو تغيير المقابض.

3. إضاءة المنزل:

استخدمي الفوانيس الملونة، والفوانيس الورقية، والأضواء الخافتة لإضفاء جو رمضاني ساحر. يمكنكِ وضع الفوانيس في زوايا المنزل، أو تعليقها على الحائط.

4. ترتيب الأعمال الفنية:

زيني جدران منزلك بلوحات فنية إسلامية، أو خط عربي، أو صور لمكة والمدينة. يمكنكِ أيضًا استخدام المفروشات المزخرفة والمنحوتات الخشبية لإضافة لمسة فنية.

5. تزيين غرفة الأطفال:

اجعلي غرفة أطفالك مكانًا خاصًا للاحتفال بشهر رمضان. استخدمي الأضواء الخافتة، وعلقي لافتات رمضانية ملونة، وخصصي ركنًا للقراءة.

6. تزيين غرفة الصلاة:

اجعلي غرفة الصلاة مكانًا هادئًا ومريحًا للعبادة. استخدمي سجادة صلاة مريحة، ووضعي القرآن الكريم على حامل خشبي، وزيني الغرفة ببعض الشموع.

7. تعليق زينة رمضان على الباب:

استقبلي ضيوفك بزينة رمضانية معلقة على الباب الأمامي. يمكنكِ استخدام فوانيس صغيرة، أو لافتة “رمضان كريم”، أو حتى بعض الأغصان المزينة.