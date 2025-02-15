كيف يؤثر الطعام والشراب على تحسين جودة النوم؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في النوم، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يسهم في تحسين نوعية النوم، وفقًا لما ذكرته صحيفة “التايمز” البريطانية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول الأطعمة المعالجة بشكل مفرط يزيد من خطر الإصابة بالأرق. فالأفراد الذين يستهلكون الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف يكونون أكثر عرضة للأرق مقارنة بأولئك الذين يتناولون الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

وأكدت أخصائية التغذية الدكتورة لينا باتيل أن الأنظمة الغذائية الصحية التي تحتوي على دهون مفيدة وأطعمة غنية بالمغذيات، مثل الألياف، تساهم في تحسين جودة النوم. وعلى العكس، فإن الأطعمة المعالجة قد تؤثر سلبًا على النوم العميق.

وفي دراسة أجريت في جامعة كولومبيا، وُجد أن السكر والكربوهيدرات البيضاء تسبب تقلبات سريعة في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، التي تعيق النوم.

كما أشار التقرير إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تكون مفيدة في تحسين النوم، حيث يساعد المغنيسيوم في إنتاج هرمونات النوم. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول فعالية هذه المكملات.