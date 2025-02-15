جود بيلينجهام: الحكم لم يفهم كلماتي وهناك أدلة تثبت عدم صحة تقريره

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - قدم جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، الاعتذار لفريقه بعد طرده أمام أوساسونا، مساء اليوم، في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله، في الجولة 24 من الليجا.

وفي تصريحات عقب المباراة، قال بيلينجهام: “أنا هنا للاعتذار لفريقي، لقد كان سوء فهم.. ما قلته مختلف عن الذي قاله الحكم، أنا لم أقل له أي شيء غير محترم”.

وأضاف: “الحكم تسبب بأن نلعب ب-10 لاعبين بسبب أنه لم يفهم كلماتي، لم تكن إهانة، بل كانت تعبيراً عن نفسي وستشاهدون ذلك في الفيديو”.

وأتم: “أنا سعيد لأن مقاطع الفيديو ظهرت وهناك أدلة تتعارض مع ما ذكره الحكم في التقرير”.