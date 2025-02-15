مأساة مروعة”.. عائلة أردنية تفقد حياتها أثناء نومها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - شهدت محافظة جرش في الأردن مأساة مؤلمة حيث فقدت عائلة أردنية بأكملها حياتها نتيجة “اختناق” أثناء نومها.

وحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأردنية، توفي الشاب عبدالكريم المقابلة وزوجته وطفلاهما بعد أن اختنقوا بسبب غاز المدفأة، وفقاً لمصادر مقربة من العائلة.

وصلت الجهات الأمنية إلى منزل الضحايا بعد تلقي بلاغ بالحادثة، وتم نقل الجثث إلى المستشفى، بينما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

يُذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال أيام، حيث شهدت محافظة إربد حادثة مشابهة، حيث توفيت عائلة كاملة مكونة من أربعة أفراد نتيجة اختناقهم من مدفأتهم.