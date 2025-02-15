اكتشف السبب”.. هل تشعر برغبة في تناول الحلويات بعد وجبة غنية؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - أظهرت دراسة جديدة وجود نوع من الخلايا الدماغية التي قد تثير الرغبة في تناول الحلويات السكرية بعد تناول وجبة دسمة.

وفقًا للدراسة التي أجراها الدكتور هينينج فينسلو من معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي، تم تحديد نوع من ازدواجية خلايا المخ التي تفسر سبب اشتهائنا للحلويات السكرية حتى عندما نشعر بالشبع.

وقد لاحظت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “ساينس”، ازدواجية خلايا عصبية تُعرف باسم POMC، وهي خلايا دماغية متخصصة تُعرف بدورها في قمع الشهية. ومع ذلك، فإن هذه الخلايا هي نفسها التي تحفز الرغبة الشديدة في تناول السكر من خلال آلية مختلفة.

أُجريت الدراسة على الفئران و30 شخصًا سليمًا. في حالة الفئران، لوحظ أن الأفراد أبدوا اهتمامًا أقل بالحلويات السكرية، لكنهم كانوا أكثر اهتمامًا بتناول الأطعمة الدهنية.

أما بالنسبة للبشر، فقد لاحظ الباحثون كيفية تفاعل أدمغتهم مع استهلاك محاليل السكر مقارنة بالماء. وفي كلا الحالتين، توصلت الدراسة إلى أن خلايا المخ تعمل بطرق مشابهة.

وقال الدكتور هينينج فينسلو: “من منظور تطوري، هذا الأمر منطقي: السكر نادر في الطبيعة، لكنه يوفر طاقة”.