هل تتجاهل هذه العلامات؟ كيف تكشف عن الخرف من طريقة المشي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:56 مساءً - الخرف حالة عصبية تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. في حين أن فقدان الذاكرة والتغيرات في الشخصية معروفة كأعراض للخرف، إلا أن التغييرات في طريقة المشي يمكن أن تكون علامة مبكرة مهمة غالبًا ما يتم تجاهلها. تعرف على العلامات الرئيسية في المشي التي قد تشير إلى الخرف وكيفية اكتشافها.

ما هي علامات الخرف التي يمكن ملاحظتها أثناء المشي؟

المشي يتطلب جهدًا إدراكيًا كبيرًا، ومع تقدم الخرف، قد يجد الأفراد أن إحساسهم بالاتجاه يتدهور، مما يجعل من الصعب تفسير محيطهم بدقة. إليك أربع علامات واضحة في أنماط المشي قد تشير إلى الخرف:

المشي ببطء واتخاذ خطوات صغيرة:

تغيير سرعة المشي ونمطه قد يكون علامة على الخرف. قد يبدأ الأفراد في المشي ببطء أكثر ويتخذون خطوات أقصر من المعتاد.

مشكلة الحفاظ على التوازن:

يعد الحفاظ على توازن الجسم أحد الأعراض الشائعة للخرف. قد يجد الأشخاص صعوبة في المشي بشكل مستقيم، مما يزيد من خطر السقوط.

التجمد أو التوقف أثناء المشي:

نوبات التجمد أو التوقف المفاجئ أثناء المشي قد تكون مقلقة. قد يتردد الأفراد المصابون بالخرف بشكل غير متوقع، خاصة في البيئات المزدحمة أو غير المألوفة.

عدم تحريك الذراعين:

عادةً ما يحرك الأشخاص أذرعهم أثناء المشي للحفاظ على التوازن. انخفاض أو غياب تأرجح الذراعين يمكن أن يشير إلى مشاكل في التحكم في الحركة المرتبطة بالخرف.

خطوات غير مستوية:

قد يختل نمط المشي السلس والمتسق في حالة الخرف، حيث تختلف الخطوات في الطول أو الإيقاع.

صعوبة العثور على أماكن مألوفة:

فقدان التوجه المكاني هو أحد الأعراض الشائعة للخرف. قد يجد الأفراد صعوبة في التنقل في الأماكن المألوفة.

أهمية الكشف المبكر:

الكشف المبكر عن الخرف من خلال مراقبة طريقة المشي يمكن أن يساعد في الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين في الوقت المناسب. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على شخص تعرفه، فمن المهم التحدث معه حول هذه المخاوف وتشجيعه على استشارة الطبيب.

هذا وتذكر أن الكشف المبكر عن الخرف يمكن أن يحسن بشكل كبير من نوعية حياة الأفراد المصابين وعائلاتهم. لا تتجاهل التغييرات في طريقة المشي، وكن على دراية بعلامات الخرف.