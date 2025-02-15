أوساسونا يفرض التعادل على ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة أوساسونا وضيفه ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

تقدم الميرنجي أولاً عبر كيليان مبابي (د15)، ليتم بعدها طرد زميله جود بيلينجهام (د35) بشكل مباشر بعد اعتراضه على حكم اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن أوساسونا من تسجيل هدف التعادل عن طريق أنتوني بوديمير (د58) من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد إلى 51 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وأصبح رصيد أوساسونا 32 نقطة في المركز السابع.