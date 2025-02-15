نشكركم على متابعتكم خبر فيتامين د: بين النقص والزيادة.. دليلك الشامل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:56 مساءً - فيتامين د، الفيتامين الشمسي، يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام، المناعة، والمزاج. لكن هل تعلم أن الإفراط في تناوله قد يكون ضارًا بقدر النقص؟ في هذا المقال، سنستكشف أهمية فيتامين د، الجرعات الموصى بها، ومخاطر الإفراط في تناوله.

لماذا يحتاج الجسم لفيتامين د؟

عظام قوية: يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لبناء عظام وأسنان قوية.

مناعة قوية: يعزز فيتامين د جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مكافحة الأمراض والعدوى.

صحة العضلات: يدعم قوة العضلات وتنسيقها.

صحة عقلية: يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

صحة القلب: يساعد في تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مصادر فيتامين د

ضوء الشمس: المصدر الطبيعي الرئيسي لفيتامين د.

الأطعمة: الأسماك الدهنية، صفار البيض، منتجات الألبان المدعمة، والحبوب المدعمة.

المكملات الغذائية: متوفرة على شكل أقراص أو كبسولات.

الجرعة المناسبة من فيتامين د

الجرعة المثلى تختلف من شخص لآخر وتعتمد على عوامل مثل العمر، الحالة الصحية، والتعرض لأشعة الشمس. بشكل عام، النطاق الأمثل هو بين 20-50 نانوجرام/مل.

مخاطر نقص فيتامين د: ضعف العظام، هشاشة العظام، ضعف المناعة، الاكتئاب، أمراض القلب.

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين د:

زيادة الكالسيوم في الدم: مما يؤدي إلى الغثيان، القيء، ضعف العضلات، مشاكل في الكلى، وتكلس الأوعية الدموية.

مشاكل في الكلى: قد يؤدي إلى حصوات الكلى والفشل الكلوي.

مشاكل عقلية: مثل الارتباك والاكتئاب والقلق.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين د.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تتفاعل مع مكملات فيتامين د.

إذا كنت تفكر في تناول مكملات فيتامين د.

نصائح للحصول على الكمية المناسبة من فيتامين د:

التعرض لأشعة الشمس: خصص وقتًا للتعرض لأشعة الشمس المباشرة لبضع دقائق يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د: مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.

تناول المكملات الغذائية: بعد استشارة الطبيب.

هذا وفيتامين د عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم، ولكن يجب تناوله بكميات مناسبة. سواء كنت تعاني من نقص أو تفكر في تناول مكملات، استشر طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لك.