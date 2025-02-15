عمر مرموش يقود السيتي لتجاوز نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:56 مساءً - قاد المصري، عمر مرموش، فريقه مانشستر سيتي، للفوز على نيوكاسل، بنتيجة 4-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنكليزي.

مرموش سجل “هاتريك” (د19، د24، د33)، وأضاف جيمس ميكاتي (د84) هدف السيتي الرابع.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز السابع.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– أستون فيلا × إبسويتش تاون 1-1.

– فولهام × نوتنغهام فورست 2-1.

– ساوثهامبتون × بورنموث 1-3.

– وست هام × برينتفورد 0-1.