تصريح مفاجئ من نيللي كريم حول زيجاتها.. ماذا قالت؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 05:57 مساءً - أثارت الممثلة المصرية نيللي كريم جدلاً واسعاً بشأن حياتها العاطفية وزيجاتها السابقة، حيث أكدت أن “العزوبية جميلة والزواج أيضاً، لكن ذلك يعتمد على الظروف”، كما قالت.

وفي حديثها خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، أضافت: “اختياراتي كانت سبباً في تدمير حياتي، وأنا الآن مرتاحة، وإذا وجدت الشخص المناسب سأفكر في الارتباط، لكنني حالياً مغلقة الباب على هذا الموضوع”.

كما تناولت نيللي كريم خلال اللقاء تفاصيل من حياتها الشخصية، وكشفت عن وجهة نظرها حول فكرة الارتباط.

جدير بالذكر أن نيللي كريم ستشارك في المنافسة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل “إخواتي”، الذي يشاركها البطولة فيه كل من كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.