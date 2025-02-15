النصر يحتج على طاقم تحكيم مباراته أمام الوصل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 04:52 مساءً - اصدر نادي النصر، اليوم السبت، بياناً احتج من خلاله على طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول أمام الوصل، أمس الجمعة، في الدوري الإماراتي.

وخسر النصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين..

وقال النصر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “تعرب شركة النصر لكرة القدم، عن تحفظها واعتراضها الشديدين على الأداء التحكيمي في المباراة، والقرارات المجحفة بحق النادي”.

وأضاف: “تمثل ذلك بالعديد من الأخطاء التحكيمية، وأهمها التهاون الواضح مع لاعبي الفريق المنافس في حالات الخشونة واللعب العنيف الذي بدر منهم والامتناع عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من حالة مستحقة، ولا حتى البطاقة الصفراء في بعض الحالات”.

وتابع: “ليست الحالة الأولى المجحفة بحق نادي النصر، فقد سبق أن تكررت ذات الأخطاء التحكيمية وغيرها مع فرق منافسة أخرى في الموسم الحالي والسابق، وجميعها كانت تؤدي إلى خسارة فريقنا في المباراة”.

واختتم البيان: “بناء على ما سبق، فقد تقدم النصر باحتجاج لاتحاد كرة القدم مع كافة الثبوتيات، ملتمسا أخذ الاحتجاج بعين الاعتبار والاهتمام، والإحالة إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.