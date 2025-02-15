استمتعوا بأشهى كوسا باللبن: وصفة سهلة وسريعة التحضير

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 03:55 مساءً - مقدمة عن الكوسا باللبن

يعتبر طبق الكوسا باللبن من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطابخ العربية، وذلك بفضل مذاقه الغني وسهولة تحضيره. يمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي، ويتميز بنكهته الرائعة وقيمته الغذائية العالية.

المكونات الأساسية

لتحضير هذه الوصفة السهلة والسريعة، ستحتاجون إلى المكونات التالية:

8 حبات من الكوسا صغيرة الحجم

500 غرام من اللحم المفروم

2 كوب من اللبن الزبادي

2 ملعقة كبيرة من النشا المذاب في نصف كوب من الماء

2 فص من الثوم المفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

ملح وفلفل حسب الرغبة

أرز مطبوخ للتقديم

طريقة التحضير

فيما يلي خطوات تحضير الكوسا باللبن بطريقة سهلة وسريعة:

تحضير الكوسا واللحم

1. اغسلوا الكوسا جيداً وقوموا بحفرها برفق، مع الحفاظ على القوام الخارجي لحبة الكوسا سليماً.

2. سخنوا السمن أو الزيت في مقلاة وأضيفوا اللحم المفروم. قوموا بتقليبه حتى يتغير لونه وينضج جيداً.

3. أضيفوا الملح والفلفل حسب الرغبة وتأكدوا من توزيع التوابل بالتساوي على اللحم.

4. املأوا حبات الكوسا بالخليط المحضر واتركوا جانباً.

تحضير اللبن وتقديم الطبق

1. ضعوا اللبن الزبادي في وعاء كبير وأضيفوا النشا المذاب مع التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات.

2. سخنوا الخليط على نار متوسطة، واستمروا في التحريك حتى يبدأ الخليط في الغليان.

3. أضيفوا الثوم المفروم والنعناع واتركوا المزيج يغلي لبضع دقائق.

4. ضعوا الكوسا المحشو باللحم في خليط اللبن واتركوها على النار لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الكوسا.

5. قدموا الطبق ساخناً مع الأرز المطبوخ واستمتعوا بنكهته الشهية.

فوائد الكوسا باللبن

تعد الكوسا من الخضار الغنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، وهي منخفضة السعرات الحرارية مما يجعلها مناسبة للراغبين في الحفاظ على وزن صحي. إضافة اللبن إلى الوجبة يعزز من فائدتها الغذائية، إذ يوفر الكالسيوم والبروتين الضروريين لصحة العظام والعضلات.

استمتعوا بتحضير وتناول الكوسا باللبن مع العائلة والأصدقاء، وشاركوا هذه الوصفة اللذيذة مع من تحبون!