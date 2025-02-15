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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 03:55 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة أوساسونا، مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 19:15 بتوقيت أبو ظبي، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، راؤول أسينسيو، تشواميني، فالفيردي.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، إبراهيم دياز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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