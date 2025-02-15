الكشف عن هدية فاخرة من الأمير هاري لميغان ماركل في عيد الحب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحرص الأمير هاري دائمًا على اختيار الهدايا بعناية فائقة لزوجته ميغان ماركل، ويبدو أنه لا يخيب ظنها أبدًا.

ففي عيد الحب الماضي، أهدى دوق ساسكس زوجته أقراط Diamond Cascade من توقيع مصممة المجوهرات المفضلة لديها مايا برينر، بقيمة 3,240 جنيهًا إسترلينيًا (3,600 دولار أمريكي).

ميغان تُعرف بحبها لهذه العلامة التجارية، حيث ارتدت في عام 2016 قلادة تحمل أول حرف من اسميهما “H” و”M” أثناء تجولها في تورنتو. كما ظهرت في عام 2023 وهي ترتدي قلادة “Clarity” الكريستالية خلال نزهة في مونتيسيتو.

وقد تألقت ميغان بالمجوهرات الفاخرة خلال عشاء مميز مع زوجها الأمير هاري والمغني الكندي مايكل بوبليه وزوجته لويزانا لوبيلاتو في مطعم Il Caminetto الإيطالي، قبل أن تعود إلى كاليفورنيا في اليوم التالي.

لكن يبدو أن الزوجين سيقضيان عيد الحب هذا العام منفصلين، إذ سيظل الأمير هاري في ألعاب Invictus حتى حفل الختام في 16 فبراير.

وأوضح مصدر مقرب أن هذا الترتيب كان مخططًا له مسبقًا، حيث عادت ميغان مبكرًا لتكون بجانب طفليها، بينما يواصل هاري التزاماته بدعم الحدث الرياضي.