فوائد العناق المدهشة للأطفال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

العناق ليس مجرد تعبير عن الحب، بل هو غذاء للروح والجسد، يحمل في طياته فوائد جمة للأطفال، فهو يعزز نموهم وتطورهم، ويحسن صحتهم ومناعتهم، ويمنحهم شعوراً بالسعادة والأمان.

أظهرت الدراسات أن العناق يحفز إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بـ “هرمون الحب”، والذي يعزز الشعور بالارتباط والترابط الاجتماعي. كما أن العناق يقوي جهاز المناعة لدى الأطفال، ويحميهم من الأمراض والالتهابات.

لا يقتصر تأثير العناق على الجانب الصحي، بل يمتد ليشمل الجانب المعرفي أيضاً. فالعناق يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز وظائف الذاكرة والتركيز، ويحفز الإبداع والتفكير النقدي لدى الأطفال.

يشعر الطفل بالأمان والحب عندما يحضنه والداه، مما يعزز ثقته بنفسه ويقلل من شعوره بالقلق والتوتر. كما أن العناق يساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بشكل صحي، ويحسن علاقتهم بوالديهم وإخوتهم.

لا يوجد عدد محدد للعناق، ولكن بشكل عام، يحتاج الأطفال إلى الكثير من العناق والحب ليشعروا بالأمان والسعادة. لذا، لا تترددوا في احتضان أطفالكم كلما سنحت لكم الفرصة، وقدموا لهم الدعم والحب غير المشروط.

العناق هو استثمار بسيط ولكنه ذو قيمة عالية في مستقبل أطفالكم. فهو يساعدهم على النمو والتطور بشكل صحي وسليم، ويمنحهم الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة بثقة وأمل