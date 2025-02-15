فيرمين لوبيز: أشعر بثقة أكبر .. وبرشلونة سيتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 01:53 مساءً - يشعر فيرمين لوبيز، متوسط ميدان برشلونة، بالثقة بقدرة فريقه على التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي.

وتأهل برشلونة إلى ثمن نهائي المسابقة الأوروبية بشكل مباشر، فيما يتواجد في المركز الثالث على سلم ترتيب الليجا، وكذلك تأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فيرمين لوبيز، في تصريحات لصحيفة “سبورت” الإسبانية: “أمتلك دائماً القدرة على التقدم إلى منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بشكل جيد. لم تسر الأمور بشكل جيد في الجزء الأول من الموسم، لكنني الآن أشعر بثقة أكبر، والمدرب يمنحني المزيد من الفرص، وأنا أحاول مساعدة الفريق”.

وعن وضعية برشلونة مع دخول الفريق مرحلة حاسمة من الموسم، أوضح: “هذا الجزء الأكثر جمالاً، لكنه أيضاً الأكثر صعوبة في الموسم. نحن في ديناميكية جيدة، ونعمل بشكل جيد. نحن مستعدون لما هو قادم. ستكون هناك مباريات صعبة، لكننا متحدون لتحقيق الأهداف، والتي تتمثل في الفوز بالألقاب”.

وحول ذكرياته عن آخر نهائي لبرشلونة في دوري الأبطال عام 2015، كشف: “كنت في المنزل. كنت في الثانية عشرة من عمري، وكان ذلك قبل عام من انضمامي إلى النادي”.

وأتم: “شاهدت المباراة مع والديّ وأخي، وكانت لحظة سعيدة للغاية. في النهاية. أنا مشجع لبرشلونة منذ الطفولة، وكانت ليلة لا تُنسى.. هذا العام، سنكون في نهائي دوري أبطال أوروبا”.