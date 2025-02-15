باريس سان جيرمان يستهدف تعزيز دفاعه بصفقة فرنسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 01:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف تعزيز دفاعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ESPN” العالمية، فإن النادي الباريسي يرغب بالتعاقد مع المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، بناء على توصية من مدرب الفريق، لويس إنريكي.

ورغم تواجد أكثر من اسم في الخط الدفاعي لنادي باريس سان جيرمان، إلا أن لوكاس هيرنانديز يعد الوحيد الذي يلعب بقدمه اليمنى، وهو ما يفسر اهتمام إنريكي بضم كوناتي.

وأشارت الشبكة، إلى أن اللاعب سيرحب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع ليفربول من أجل تجديد عقده، حتى الآن.

جدير بالذكر، أن كوناتي يمتلك عقداً مع الريدز حتى صيف 2026.