لا تتجاهل هذه العلامات: كيف يكشف فمك عن إصابتك بمرض السكر؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 01:53 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

مرض السكر هو حالة مزمنة تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل في الرؤية.

من المهم الكشف عن مرض السكر في وقت مبكر حتى يمكن البدء في العلاج ومنع المضاعفات. في بعض الأحيان، يمكن أن تظهر العلامات الأولى لمرض السكر في الفم.

جفاف الفم: قد يكون جفاف الفم المستمر علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، والتي يمكن أن تظهر على شكل احمرار وتورم ونزيف اللثة.

تأخر التئام الجروح: قد يستغرق التئام الجروح في الفم وقتًا أطول لدى مرضى السكر.

عدوى الفم المتكررة: قد يكون مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفم مثل القلاع الفموي.

تغير حاسة التذوق: قد يعاني بعض مرضى السكر من تغير في حاسة التذوق.

الكشف المبكر عن مرض السكر مهم لأنه يسمح للأشخاص بإجراء تغييرات في نمط حياتهم والحصول على العلاج اللازم لمنع المضاعفات. إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات في فمك، فمن المهم التحدث مع طبيبك أو طبيب الأسنان