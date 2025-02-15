والدة بسمة بوسيل تهاجم هالة سرحان بشدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 12:56 مساءً - قامت والدة بسمة بوسيل بشن هجوم قوي على الإعلامية المصرية هالة سرحان، وذلك بسبب تصريحاتها المسيئة تجاه ابنتها بسمة، والتي جاءت في سياق ردودها على تصريحات بسمة حول طليقها الفنان تامر حسني.

ونشرت والدة بسمة رسالة عبر حسابها على “إنستغرام”، موجهة إلى هالة سرحان، حيث قالت: “إلى تلك التي لا تمت للإعلام بصلة، من تكونين ومن أعطى لك الحق في الإساءة إلى بلدي وبنات بلدي؟ قبل أن تتحدثي عن المغرب، عليك أن تستخدمي العسل لتطهير فمك”.

وأضافت: “بلد الملوك والأميرات، منبع الأحرار، مشرق الأنوار، بلد العلم والثقافة.. اسألي عن المغربيات قبل أن تفتحي فمك المتعفن الذي انتهت صلاحيته”.

كما ردت بسمة بوسيل على تصريحات هالة سرحان، معبرة عن استيائها من تلك التصريحات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث قالت: “يبدو أن هالة سرحان تعاني من أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة إلى الساحة بطريقة رخيصة من خلال نشر العنصرية والتحريض”.