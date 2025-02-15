مهدي طارمي مهدد بالرحيل عن إنتر ميلان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم الإيراني، مهدي طارمي، لاعب إنتر ميلان، بات مهدداً بالرحيل عن النادي الإيطالي، خلال الفترة القادمة.

طارمي انضم لصفوف إنتر، الصيف الماضي، بصفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي.

المهاجم الإيراني لم يقدم المستوى المنتظر منه، حيث أنه لم يسجل سوى 3 أهداف في 28 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات.

ووفقاً لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “شركة أوكتري، التي تولت إدارة إنتر، تشعر بالإحباط بسبب الراتب المرتفع لطارمي، إلى جانب أنه لا يتمتع بقيمة بيع كبيرة في سن ال32 عاماً”.

وأضاف: “شركة أوكتري لم تكن ستوافق على التعاقد مع مهدي طارمي لو تولت الشركة مسؤولية النادي قبل العملية بعدة أسابيع”.

وأتم الموقع: “رحيل طارمي عن إنتر في الصيف المقبل يعتبر احتمالاً حقيقياً، رفقة الثنائي أرناوتوفيتش وخواكين كوريا”.