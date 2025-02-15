بالبالونات والزهور.. أول ظهور لعصام صاصا بعد خروجه من السجن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 12:56 مساءً - في أول ظهور له بعد الإفراج عنه، ظهر مطرب المهرجانات عصام صاصا برفقة زوجته جهاد ماهر في فيديو نشرته على صفحتها في “إنستغرام”، حيث وجه رسالة تحية لمتابعيه ومحبيه. وقد كانت الأجواء احتفالية بمناسبة عيد الحب.

عبّر صاصا عن شوقه لجمهوره خلال فترة سجنه، قائلاً: “أحلى ناس في الدنيا كلها، واحشني أطلع أتكلم معاكم.. بس الدنيا تهدى كده”.

وكان عصام صاصا قد أنهى مؤخرًا إجراءات خروجه من السجن بعد قضائه 6 أشهر في عقوبة حبس بسبب قيادته تحت تأثير المخدرات.

بعد خروجه، اجتمع الأهل والأصدقاء في منزله للاحتفال بعودته بعد غياب دام 6 أشهر.

يُذكر أن صاصا كان قد وُجهت له تهمة دهس مواطن أثناء القيادة بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات، وتم القبض عليه بعد عودته من الخارج، حيث أثيرت شكوك حول هروبه من الملاحقة القانونية.

كما وُجهت له تهمة التزوير، بعد أن قام شقيقه بتزوير توكيل رسمي لمحاميه، مما أدى إلى اتهامه بعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات.