أبعدتهما عن الأضواء.. هل توافق هند صبري على دخول ابنتيها عالم “التمثيل”؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 12:56 مساءً - منذ سنوات، تحافظ الفنانة هند صبري على خصوصية حياتها الشخصية، حيث تبتعد ببناتها عن الأضواء ووسائل التواصل الاجتماعي لحماية طفولتهما وخصوصيتهما.

مؤخراً، كانت هند صبري ضيفة في البرنامج الإذاعي “الراديو بيضحك”، حيث تحدثت عن مواهب ابنتيها وإمكانية دخولهما عالم الفن.

وأشارت خلال المقابلة إلى أن “ابنتي الصغيرة تحب تصميم الأزياء، وقد تعلمت الخياطة وبدأت في تفصيل ملابسها، بينما أشعر أن الكبرى قد تمتلك موهبة التمثيل، لكنني أسعى لإبعادهما عن هذا المجال، لأنه ليس سهلاً ويحتوي على الكثير من التحديات التي تؤثر على الجوانب الشخصية والحياتية”.

وأضافت: “لا أريد لهما أن يمرّا بهذه التجربة، لكن في النهاية، القرار يعود لهما، وكما منحني أهلي حرية الاختيار، سأحترم أي قرار تتخذانه، لكنني لا أتمنى لهما دخول هذا المجال”.

وأكدت هند صبري أن تربية البنات ليست بالأمر السهل، خاصة في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تحرص دائماً على تقديم الصورة الحقيقية لبناتها من وجهة نظرها، خاصة وأنهما في مرحلة المراهقة، حيث تبلغ الكبرى 14 عاماً والصغرى 12 عاماً.