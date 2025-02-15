الفوز بلقب رئيسي .. شرط ريال مدريد لاستمرار أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 11:49 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن الشرط الذي حددته إدارة ريال مدريد من أجل استمرار مدرب الفريق الأول، كارلو أنشيلوتي، في منصبه حتى نهاية عقده، صيف 2026.

وتعرض أنشيلوتي للكثير من الانتقادات خلال الموسم الحالي، رغم نجاحه بقيادة الميرنجي للتتويج بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية..

وبحسب شبكة “Relevo” الإسبانية، فإن إدارة الميرنجي غير راضية بشكل كامل عن أداء أنشيلوتي، وتعتبر أن الفوز بلقب رئيسي مثل الليجا، أو كأس الملك أو دوري أبطال أوروبا هو مفتاح استمرار المدرب الإيطالي حتى نهاية عقده.

وأكدت الشبكة، أن أنشيلوتي سيغادر النادي في نهاية الموسم إذا فشل الفريق في تحقيق أي من هذه البطولات.

وأفادت الشبكة، أنه في حال رحيل أنشيلوتي، فإن البديل سيكون تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوون، حيث ينظر إليه داخل إدارة النادي على أنه المدرب المستقبلي لريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ووصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتغلب على مانشستر سيتي في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.