نشكركم على متابعتكم خبر كلمات خطيرة: احذر من البحث عنها على جوجل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 11:49 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

في عصر التكنولوجيا والإنترنت، أصبح البحث على محركات البحث مثل جوجل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع ذلك، هناك بعض الكلمات والعبارات التي قد تكون خطيرة عند البحث عنها، سواء بسبب محتواها المؤذي أو لأنها قد تعرضك لمخاطر قانونية أو أمنية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الكلمات التي يجب تجنب البحث عنها على جوجل، مع توضيح الأسباب وراء ذلك.

1. كلمات مرتبطة بالإرهاب: مثل “كيفية صنع متفجرات” أو “طرق التخطيط لهجمات”.

– السبب: هذه الكلمات قد تجعلك تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، وقد تعرضك للمساءلة القانونية.

2. كلمات مرتبطة بالقرصنة الإلكترونية: مثل “اختراق حسابات” أو “برامج قرصنة”.

– السبب: البحث عن هذه الكلمات قد يعرضك لمواقع ضارة أو يجذب انتباه السلطات

3. كلمات مرتبطة بالمحتوى غير الأخلاقي: مثل “مواقع إباحية للأطفال” أو “عنف جنسي”.

– السبب: هذه الكلمات غير أخلاقية وقد تكون غير قانونية في العديد من الدول.

4. كلمات مرتبطة بالانتحار أو إيذاء النفس: مثل “طرق الانتحار” أو “كيف أؤذي نفسي”.

– السبب: البحث عن هذه الكلمات قد يعرضك لمحتوى مؤذي ويؤثر على صحتك النفسية.

5. كلمات مرتبطة بالمخدرات: مثل “كيفية صنع المخدرات” أو “شراء مخدرات أونلاين”.

– السبب: هذه الكلمات قد تعرضك لمواقع غير آمنة أو تجعلك تحت المراقبة.

1. استخدم كلمات بحث واضحة وآمنة: تجنب الكلمات الغامضة أو التي تحمل معاني مزدوجة.

2. فعّل فلتر البحث الآمن: يمكنك تفعيل هذه الميزة في إعدادات جوجل لتجنب المحتوى الضار.

3. تجنب النقر على روابط مشبوهة: إذا ظهرت لك نتائج بحث غير آمنة، تجنب النقر عليها.

4. استخدم أدوات حماية الأطفال: إذا كنت تستخدم الإنترنت مع أطفال، تأكد من تفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

البحث على جوجل أداة قوية، ولكنها قد تكون خطيرة إذا لم نستخدمها بحذر. من المهم أن نكون واعين لما نبحث عنه وأن نتجنب الكلمات التي قد تعرضنا للمخاطر. دائمًا فكر قبل أن تبحث، وحافظ على سلامتك وسلامة من حولك