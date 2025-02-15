الدوري الأرجنتيني (6): راسينغ كلوب يستقبل أرجنتينيوس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 11:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، وغداً، مباريات الجولة السادسة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي اليوم ديفينسا خوستيكا مع باراكاس سنترال الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وألدوسيفي مع إستوديانتس لابلاتا بنفس التوقيت، وإنديبندينتي ريفاديفا مع تيغري الساعة 01:15 فجر الأحد، و سينترال كوردوبا سانتياجو مع بيلجرانو بنفس التوقيت، وراسينغ كلوب مع أرجنتينيوس الساعة 03:30، ونيولز أولد بويز مع روزاريو سنترال الساعة 23:00 مساء الأحد.

ولعب فجر اليوم بانفيلد مع بوكا جوزنيورز لحساب نفس المجموعة، وانتهت المباراة بفوز بوكا جونيورز 1-0.