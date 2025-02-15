نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (22): مارسيليا ينتظر سانت إيتيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب اليوم، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، مارسيليا وسانت إيتيان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وموناكو مع نانت الساعة 21:00، وتولوز مع باريس سان جيرمان الساعة 23:05.
أمس، تعادل ستاد بريست وأوكسير بهدفين لكل فريق في افتتاح منافسات هذه المرحلة.
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 53 نقطة
2- مارسيليا: 43 نقطة
3- نيس: 37 نقطة
4- موناكو: 37 نقطة
5- ليل: 35 نقطة