الدوري الفرنسي (22): مارسيليا ينتظر سانت إيتيان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، مارسيليا وسانت إيتيان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وموناكو مع نانت الساعة 21:00، وتولوز مع باريس سان جيرمان الساعة 23:05.

أمس، تعادل ستاد بريست وأوكسير بهدفين لكل فريق في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 53 نقطة

2- مارسيليا: 43 نقطة

3- نيس: 37 نقطة

4- موناكو: 37 نقطة

5- ليل: 35 نقطة