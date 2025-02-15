الدوري الإنكليزي (25): مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، سبع مباريات لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلتقي ليستر سيتي مع آرسنال الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 18:00 يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون، وفولهام مع نوتينغهام فورست، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل، وساوثهامبتون مع بورنموث، ووست هام يونايتد مع برينتفورد، فيما يلعب كريستال بالاس مع إيفرتون الساعة 20:30.

أمس، افتتح فريق برايتون منافسات هذه الجولة بالفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 57 نقطة

2- آرسنال: 50 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة

4- تشيلسي: 43 نقطة

5- مانشستر سيتي: 41 نقطة

6- نيوكاسل: 41 نقطة