نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (25): لاتسيو ونابولي وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي أتلانتا وضيفه كالياري، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
ولحساب المرحلة ذاتها يلعب اليوم أيضاً لاتسيو مع نابولي الساعة 20:00، وميلان مع هيلاس فيرونا الساعة 22:45.
أمس، حقق فريق بولونيا فوزاً صعباً على تورينو وغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح منافسات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 55 نقطة
2- إنتر ميلان: 54 نقطة
3- أتلانتا: 50 نقطة
4- لاتسيو: 45 نقطة
5- جوفنتوس: 43 نقطة