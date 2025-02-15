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الدوري الإيطالي (25): لاتسيو ونابولي وجهاً لوجه

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الدوري الإيطالي (25): لاتسيو ونابولي وجهاً لوجه

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي أتلانتا وضيفه كالياري، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

ولحساب المرحلة ذاتها يلعب اليوم أيضاً لاتسيو مع نابولي الساعة 20:00، وميلان مع هيلاس فيرونا الساعة 22:45.

أمس، حقق فريق بولونيا فوزاً صعباً على تورينو وغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 55 نقطة
2- إنتر ميلان: 54 نقطة
3- أتلانتا: 50 نقطة
4- لاتسيو: 45 نقطة
5- جوفنتوس: 43 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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