الدوري الإيطالي (25): لاتسيو ونابولي وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي أتلانتا وضيفه كالياري، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

ولحساب المرحلة ذاتها يلعب اليوم أيضاً لاتسيو مع نابولي الساعة 20:00، وميلان مع هيلاس فيرونا الساعة 22:45.

أمس، حقق فريق بولونيا فوزاً صعباً على تورينو وغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 55 نقطة

2- إنتر ميلان: 54 نقطة

3- أتلانتا: 50 نقطة

4- لاتسيو: 45 نقطة

5- جوفنتوس: 43 نقطة