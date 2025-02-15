نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (22): بايرن ميونيخ في ضيافة ليفركوزن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي شتوتغارت مع فولفسبورغ الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب بوخوم مع بوروسيا دورتموند، وسانت باولي مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ويلتقي باير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ الساعة 20:30.
أمس، تعادل أوجسبورغ وضيفه لايبزيج من دون أهداف في افتتاح منافسات الجولة الـ 22.
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 54 نقطة
2- باير ليفركوزن: 46 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 39 نقطة
4- لايبزيج: 37 نقطة
5- شتوتغارت: 35 نقطة