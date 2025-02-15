الدوري الألماني (22): بايرن ميونيخ في ضيافة ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي شتوتغارت مع فولفسبورغ الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب بوخوم مع بوروسيا دورتموند، وسانت باولي مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ويلتقي باير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ الساعة 20:30.

أمس، تعادل أوجسبورغ وضيفه لايبزيج من دون أهداف في افتتاح منافسات الجولة الـ 22.

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 54 نقطة

2- باير ليفركوزن: 46 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 39 نقطة

4- لايبزيج: 37 نقطة

5- شتوتغارت: 35 نقطة