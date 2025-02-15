الدوري الإسباني (24): ريال مدريد ضيفاً على أوساسونا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي ليجانيس مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأوساسونا مع ريال مدريد الساعة 18:15، وأتلتيكو مدريد مع سيلتافيغو الساعة 20:30، وفياريال مع فالنسيا الساعة 23:00.

أمس، خسر جيرونا أمام خيتافي 1-2 في افتتاح منافسات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 50 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 49 نقطة

3- برشلونة: 48 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة

5- فياريال: 40 نقطة