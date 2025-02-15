نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (24): ريال مدريد ضيفاً على أوساسونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي ليجانيس مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأوساسونا مع ريال مدريد الساعة 18:15، وأتلتيكو مدريد مع سيلتافيغو الساعة 20:30، وفياريال مع فالنسيا الساعة 23:00.
أمس، خسر جيرونا أمام خيتافي 1-2 في افتتاح منافسات هذه الجولة…
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 50 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 49 نقطة
3- برشلونة: 48 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة
5- فياريال: 40 نقطة