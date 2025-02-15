نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (22): بنفيكا ضيفاً على سانتا كلارا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق كاسابيا في ضيافة موريرينسي، اليوم السبت، الساعة18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، والتي تشهد أيضاً مواجهة ناسيونال ماديرا وإستوريل برايا بنفس التوقيت، وسانتا كلارا مع بنفيكا الساعة 21:00، وسبورتينغ لشبونة مع أروكا الساعة 23:30.
أمس، خسر إستريلا أمادورا أمام بوافيستا 0-1 في انطلاقة مباريات هذه المرحلة.
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 51 نقطة
2- بنفيكا: 47 نقطة
3- بورتو: 43 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 43 نقطة
5- سانتا كلارا: 38 نقطة