الدوري البلجيكي (26): رويال أنتويرب يلاقي كورتريك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلتقي أود لوفين مع ديندر الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ورويال أنتويرب مع كورتريك الساعة 20:15، وسينت ترويدنس مع كلوب بروج الساعة 22:45.

أمس، خسر ستاندر دو لياج أمام ضيفه جينك بهدف مقابل اثنين في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 60 نقطة

2- كلوب بروج: 51 نقطة

3- سانت جيلواز: 46 نقطة

4- أندرلخت: 42 نقطة

5- رويال أنتويرب: 40 نقطة