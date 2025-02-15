نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (26): رويال أنتويرب يلاقي كورتريك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلتقي أود لوفين مع ديندر الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ورويال أنتويرب مع كورتريك الساعة 20:15، وسينت ترويدنس مع كلوب بروج الساعة 22:45.
أمس، خسر ستاندر دو لياج أمام ضيفه جينك بهدف مقابل اثنين في افتتاح مباريات هذه المرحلة.
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 60 نقطة
2- كلوب بروج: 51 نقطة
3- سانت جيلواز: 46 نقطة
4- أندرلخت: 42 نقطة
5- رويال أنتويرب: 40 نقطة