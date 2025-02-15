الدوري الهولندي: قمة ساخنة بين آيندهوفن وأوتريخت

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تشهد مباريات اليوم، السبت، قمة ساخنة بين آيندهوفن متصدر الترتيب وأوتريخت الثالث ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الهولندي، وذلك ابتداء من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة نفسها يلعب ناك بريدا مع فينورد ورتردام الساعة 20:45، وفيليم مع غرونينغن الساعة 23:00.

أمس، افتتح إيجلز مباريات هذه المرحلة بالفوز على سبارتا روتردام بهدف دون مقابل.

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 51 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 51 نقطة

3- أوتريخت: 42 نقطة

4- الكمار: 40 نقطة

5- فينورد روتردام: 39 نقطة