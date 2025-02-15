نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي: قمة ساخنة بين آيندهوفن وأوتريخت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تشهد مباريات اليوم، السبت، قمة ساخنة بين آيندهوفن متصدر الترتيب وأوتريخت الثالث ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الهولندي، وذلك ابتداء من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
اليوم أيضاً، ولحساب الجولة نفسها يلعب ناك بريدا مع فينورد ورتردام الساعة 20:45، وفيليم مع غرونينغن الساعة 23:00.
أمس، افتتح إيجلز مباريات هذه المرحلة بالفوز على سبارتا روتردام بهدف دون مقابل.
ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 51 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 51 نقطة
3- أوتريخت: 42 نقطة
4- الكمار: 40 نقطة
5- فينورد روتردام: 39 نقطة