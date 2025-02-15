نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (24): لوغانو يستضيف لوزيرن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم السبت، وغداً الأحد، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب اليوم لوغانو مع لوزيرن الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي سيون مع زيوريخ، فيما يلعب وينترثور مع يونج بويز الساعة 22:30.
وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه الجولة حيث يلعب يافردون مع سانت جالين الساعة 16:15، وبازل مع لوزان الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سيرفيت بنفس التوقيت.
ترتيب فرق المقدمة
1- بازل: 40 نقطة
2- لوزيرن: 39 نقطة
3- لوغانو: 39 نقطة
4- سيرفيت: 36 نقطة
5- لوزان: 35 نقطة
6- سانت جالين: 35 نقطة