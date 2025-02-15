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الدوري السويسري (24): لوغانو يستضيف لوزيرن

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الدوري السويسري (24): لوغانو يستضيف لوزيرن

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم السبت، وغداً الأحد، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب اليوم لوغانو مع لوزيرن الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي سيون مع زيوريخ، فيما يلعب وينترثور مع يونج بويز الساعة 22:30.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه الجولة حيث يلعب يافردون مع سانت جالين الساعة 16:15، وبازل مع لوزان الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سيرفيت بنفس التوقيت.

ترتيب فرق المقدمة
1- بازل: 40 نقطة
2- لوزيرن: 39 نقطة
3- لوغانو: 39 نقطة
4- سيرفيت: 36 نقطة
5- لوزان: 35 نقطة
6- سانت جالين: 35 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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