الدوري السويسري (24): لوغانو يستضيف لوزيرن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم السبت، وغداً الأحد، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب اليوم لوغانو مع لوزيرن الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي سيون مع زيوريخ، فيما يلعب وينترثور مع يونج بويز الساعة 22:30.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه الجولة حيث يلعب يافردون مع سانت جالين الساعة 16:15، وبازل مع لوزان الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سيرفيت بنفس التوقيت.

ترتيب فرق المقدمة

1- بازل: 40 نقطة

2- لوزيرن: 39 نقطة

3- لوغانو: 39 نقطة

4- سيرفيت: 36 نقطة

5- لوزان: 35 نقطة

6- سانت جالين: 35 نقطة