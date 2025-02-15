الدوري الاسكتلندي (26): سيلتك يستضيف دندي يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، سيلتك مع دندي يونايتد، وكيلمارنوك مع سانت جونستون، ودندي مع أبردين، وماذرويل مع روس كاونتي.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب هارتس مع جلاسكو رينجرز الساعة 15:00، وسانت ميرين مع هيبرنيان الساعة 17:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 66 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 53 نقطة

3- دندي يونايتد: 37 نقطة

4- أبردين: 35 نقطة

5- هيبرنيان: 33 نقطة