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كأس آسيا للشباب: قطر تبحث عن فوزها الأول

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كأس آسيا للشباب: قطر تبحث عن فوزها الأول

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، مباراتا الجولة الثانية في المجموعة الأولى، ضمن منافسات كاس آسيا للشباب تالتي تستضيفها الصين.

ويلعب اليوم في المجموعة الأولى منتخبا قطر وأستراليا الساعة 12:15 بتوقيت مكة المكرمة، وقيرغزستان مع الصين الساعة 14:30.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
أستراليا × قيرغزستان 5-1
الصين × قطر 2-1

ترتيب المجموعة الأولى
1- أستراليا: 3 نقاط (5-1)
2- الصين: 3 نقاط (2-1)
3- قطر: دون نقاط (1-2)
4- قيرغزستان: دون نقاط (1-5)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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