نشكركم على متابعتكم خبر كأس آسيا للشباب: قطر تبحث عن فوزها الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، مباراتا الجولة الثانية في المجموعة الأولى، ضمن منافسات كاس آسيا للشباب تالتي تستضيفها الصين.
ويلعب اليوم في المجموعة الأولى منتخبا قطر وأستراليا الساعة 12:15 بتوقيت مكة المكرمة، وقيرغزستان مع الصين الساعة 14:30.
النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
أستراليا × قيرغزستان 5-1
الصين × قطر 2-1
ترتيب المجموعة الأولى
1- أستراليا: 3 نقاط (5-1)
2- الصين: 3 نقاط (2-1)
3- قطر: دون نقاط (1-2)
4- قيرغزستان: دون نقاط (1-5)