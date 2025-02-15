كأس آسيا للشباب: قطر تبحث عن فوزها الأول

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، مباراتا الجولة الثانية في المجموعة الأولى، ضمن منافسات كاس آسيا للشباب تالتي تستضيفها الصين.

ويلعب اليوم في المجموعة الأولى منتخبا قطر وأستراليا الساعة 12:15 بتوقيت مكة المكرمة، وقيرغزستان مع الصين الساعة 14:30.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

أستراليا × قيرغزستان 5-1

الصين × قطر 2-1

ترتيب المجموعة الأولى

1- أستراليا: 3 نقاط (5-1)

2- الصين: 3 نقاط (2-1)

3- قطر: دون نقاط (1-2)

4- قيرغزستان: دون نقاط (1-5)