الدوري النمساوي (18): سالزبورغ يستقبل تيرول

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم السبت، وغداً الأحد، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب اليوم ريد بول سالزبورغ مع تيرول الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب لينز مع ألتاخ، وولفسبيرجر مع شتورم غراتس.

وتُستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، فيلعب إي كي جراتزر مع لاسك لينز الساعة 16:30، وهارتبيرغ مع أوستريا كلاغنفورت بنفس التوقيت، وأوستريا فيينامع رابيد فيينا الساعة 19:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- شتورم غراتس: 37 نقطة

2- أوستريا فيينا: 34 نقطة

3- وولفسبيرجر: 29 نقطة

4- رابيد فيينا: 28 نقطة

5- ريد بول سالزبورغ: 27 نقطة