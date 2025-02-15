الدوري المغربي (21): اتحاد طنجة يستقبل أولمبيك آسفي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، اتحاد طنجة مع أولمبيك آسفي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، ويلتقي الفتح مع الجيش الملكي الساعة 20:00، والرجاء مع شباب السوالم الساعة 22:00.

وتستكمل مباريات الجولة الـ 21 غداً، الأحد القادم، حيث يلعب الدفاع الحسني الجديدي مع المغرب الفاسي الساعة 18:00، وشباب المحمدية مع الوداد الساعة 20:00، ونهضة بركان مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1

المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 49 نقطة

2- الجيش الملكي:37 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

4- الوداد: 36 نقطة

5- الفتح: 32 نقطة

6- المغرب الفاسي: 32 نقطة