نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (21): اتحاد طنجة يستقبل أولمبيك آسفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، السبت، اتحاد طنجة مع أولمبيك آسفي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، ويلتقي الفتح مع الجيش الملكي الساعة 20:00، والرجاء مع شباب السوالم الساعة 22:00.
وتستكمل مباريات الجولة الـ 21 غداً، الأحد القادم، حيث يلعب الدفاع الحسني الجديدي مع المغرب الفاسي الساعة 18:00، وشباب المحمدية مع الوداد الساعة 20:00، ونهضة بركان مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1
المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 49 نقطة
2- الجيش الملكي:37 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
4- الوداد: 36 نقطة
5- الفتح: 32 نقطة
6- المغرب الفاسي: 32 نقطة