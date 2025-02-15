دوري زين الكويتي (15): العربي يواجه الكويت

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي السالمية مع خيطان الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، والعربي مع الكويت الساعة 20:20.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

اليرموك × النصر 0-4

التضامن × القادسية 0-3

كاظمة × الفحيحيل 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 39 نقطة

2- العربي: 37 نقطة

3- القادسية: 29 نقطة

4- السالمية: 24 نقطة

5- الفحيحيل: 22 نقطة