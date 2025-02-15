نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (15): العربي يواجه الكويت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي السالمية مع خيطان الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، والعربي مع الكويت الساعة 20:20.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
اليرموك × النصر 0-4
التضامن × القادسية 0-3
كاظمة × الفحيحيل 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 39 نقطة
2- العربي: 37 نقطة
3- القادسية: 29 نقطة
4- السالمية: 24 نقطة
5- الفحيحيل: 22 نقطة