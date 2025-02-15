دوري نجوم العراق (20): نوروز يلاقي الزوراء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم مباريات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، اليوم السبت، فيلعب نوروز مع الزوراء الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والحدود مع الميناء الساعة 14:30، والكرمة مع القوة الجوية الساعة 17:00، وكربلاء مع نفط ميسان الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

الكرخ × نفط البصرة 1-0

الشرطة × الكهرباء 2-0

الطلبة × ديالى 0-0

النفط × النجف 0-0

القاسم × دهوك 2-1

أربيل × زاخو 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 39 نقطة

2- الشرطة: 38 نقطة

3- الزوراء: 36 نقطة

4- دهوك: 34 نقطة

5- الطلبة: 34 نقطة

6- القوة الجوية: 34 نقطة