نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (20): نوروز يلاقي الزوراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم مباريات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، اليوم السبت، فيلعب نوروز مع الزوراء الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والحدود مع الميناء الساعة 14:30، والكرمة مع القوة الجوية الساعة 17:00، وكربلاء مع نفط ميسان الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
الكرخ × نفط البصرة 1-0
الشرطة × الكهرباء 2-0
الطلبة × ديالى 0-0
النفط × النجف 0-0
القاسم × دهوك 2-1
أربيل × زاخو 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 39 نقطة
2- الشرطة: 38 نقطة
3- الزوراء: 36 نقطة
4- دهوك: 34 نقطة
5- الطلبة: 34 نقطة
6- القوة الجوية: 34 نقطة