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دوري روشن السعودي (20): الاتحاد في ضيافة الوحدة

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دوري روشن السعودي (20): الاتحاد في ضيافة الوحدة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الخليج مع التعاون الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة، و الرائد مع الفيحاء الساعة 18:30، والوحدة مع الاتحاد الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)
× النصر 2-2
الأخدود × ضمك 0-0
الشباب × القادسية 2- 3
العروبة × الخلود 2-0
الاتفاق × الفتح 1-2
الهلال × الرياض 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 49 نقطة
2- الهلال: 48 نقطة
3- النصر: 44 نقطة
4- القادسية: 44 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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