دوري روشن السعودي (20): الاتحاد في ضيافة الوحدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الخليج مع التعاون الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة، و الرائد مع الفيحاء الساعة 18:30، والوحدة مع الاتحاد الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

الأهلي × النصر 2-2

الأخدود × ضمك 0-0

الشباب × القادسية 2- 3

العروبة × الخلود 2-0

الاتفاق × الفتح 1-2

الهلال × الرياض 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 49 نقطة

2- الهلال: 48 نقطة

3- النصر: 44 نقطة

4- القادسية: 44 نقطة

5- الأهلي: 38 نقطة