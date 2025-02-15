نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (20): الاتحاد في ضيافة الوحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الخليج مع التعاون الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة، و الرائد مع الفيحاء الساعة 18:30، والوحدة مع الاتحاد الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
الأهلي × النصر 2-2
الأخدود × ضمك 0-0
الشباب × القادسية 2- 3
العروبة × الخلود 2-0
الاتفاق × الفتح 1-2
الهلال × الرياض 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 49 نقطة
2- الهلال: 48 نقطة
3- النصر: 44 نقطة
4- القادسية: 44 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة