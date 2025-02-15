الدوري البحريني (11): النجمة يستقبل المنامة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، السبت، الشباب مع الرفاع الشرقي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والنجمة مع المنامة بنفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم.

وتُختتم مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلتقي البحرين مع الرفاع الساعة 19:00، والخالدية مع سترة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

المحرق × عالي 4-0

المالكية × الأهلي 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- المحرق: 26 نقطة

2- الخالدية: 21 نقطة

3- الشباب: 17 نقطة

4- المالكية: 17 نقطة

5- سترة: 15 نقطة